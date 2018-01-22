Вопрос о полигонах ТБО рассмотрят на парламентском часе в ходе сессии Псковского облсобрания

16:50, 22 января 2018, ПАИ

25 января в ходе парламентского часа на сессии Псковского областного Собрания будет рассмотрена новая схема вывоза и утилизации твёрдых бытовых отходов в регионе. Об этом заявил заместитель врио губернатора Псковской области Николай Цветков в ходе рабочей поездки в Порховский район 22 января, где проходит встреча с жителями муниципалитета.

Как передает корреспондент Псковского агентства информации, по словам Николая Цветкова, вопрос о полигонах ТБО также будет поднят и на заседании фракции «Единая Россия» в облсобрании, которое пройдет завтра, 23 января.

Одна из местных жительниц, экс-депутат районного собрания поинтересовалась о мероприятиях, которые были проведены для того, чтобы переквалифицировать порховскую свалку под полигон ТБО. По ее словам, полигон не должен нарушать экологию близлежащего пространства, каким и является Порхов. Женщина отметила, что на расстоянии одного километра от полигона живут многодетные семьи.

Директор компании «Экор.Ос», которое арендует полигон под Порховом, Андрей Папчук пояснил, что сейчас место находится под проверкой Роспотребнадзора и прокуратуры. Также на очереди - проверка Росприроднадзора. Андрей Папчук напомнил, что полигон был введён в эксплуатацию в 1993 году и возглавляемая им компания взяла свалку в аренду уже действующей.

Напомним, что с 1 января 2018 года, после того, как полигон твёрдых бытовых отходов Пскова закрыли, мусор из областного центра стала принимать, в том числе, свалка в Порховском районе.