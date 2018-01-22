В трёх районах Псковской области имеются подходящие для «северного» полигона ТБО участки

16:20, 22 января 2018, ПАИ

В трёх районах Псковской области имеются подходящие для единого «северного» мусорного полигона участки. Об этом на встрече с жителями Порховского района сообщил заместитель губернатора региона Александр Кузнецов, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Глава Плюсского района нашел земельный участок, который по первичным параметрам подходит для строительства полигона. Там также рассматривается возможность использования какой-либо технологии переработки. Аналогичная ситуация в Палкинском районе, там был подготовлен участок. Проект в ближайшее время будет вынесен на публичные слушания. На территории Пыталовского - то же самое», - уточнил Александр Кузнецов.

«Работа по новым площадкам с инвесторами ведется», - заверил он. В этом году, по словам вице-губернатора, будут определены два региональных оператора - для южного и северного полигонов. «Полигон северной зоны будет находиться не в Порховском районе», - успокоил собравшихся Александр Кузнецов.

Относительно порховского полигона он сказал, что в ближайшее время планируется пересмотреть и уменьшить объем мусора, который можно свозить на полигон.

В ответ на предложение вместо открытия новой свалки задуматься над строительством мусороперерабатывающего завода Александр Кузнецов отметил, что, например, технология сжигания Псковской области не подходит, так как в результате образуются отходы первого класса опасности. «Даже в Европе 10-15% мусора подлежат захоронению», - привёл он пример.

«Есть вопросы и по обязательному платежу за вывоз мусора. Сегодня мы вольготны с обращением с мусором, например, частный сектор не обязан заключать договоры. 40% населения в области вообще не заключили такой договор на данный момент», - заметил вице-губернатор и добавил, что, к примеру, в Таллине мусоросжигающий завод работает в центре города, но и жители при этом платят за утилизацию одного кубометра мусора 40 евро.