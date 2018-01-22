Предлагается создать рабочую группу для мониторинга ситуации с порховским полигоном ТБО

15:36, 22 января 2018, ПАИ

Предлагается создать рабочую группу, которая проводила бы регулярно мониторинг ситуации с полигоном твёрдых бытовых отходов в Порховском районе и была бы связующим звеном между властями и населением. Такую инициативу местных жителей озвучил председатель районного собрания Владимир Сорокин на рабочей встрече вице-губернатора Псковской области Александра Кузнецова с жителями Порховского района 22 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Владимира Сорокина, в рабочую группу планируется включить председателя Государственного комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрея Агапова, вице-губернатора Псковской области Александра Кузнецова, арендатор порховского полигона - директора ООО «Экорос» Андрея Папчука, председателя Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей природной среды Виктора Мусатова, редактора газеты «Порховский вестник» Руслану Рысцову, бывших депутатов районного собрания Лидию Васильеву и Сергея Никандрова, порховских активистов Юлию Четвергову, Ольгу Давыдову, Николая Виноградова.

Владимир Сорокин также отметил, что разделяет обеспокоенность населения по поводу увеличения поступления мусора на порховский полигон. По его словам, ответственные органы проводят проверку, в том числе Росприроднадзор, о которой будет доложено сегодня, 22 января. При этом он напомнил озвученные на сессии районного собрания предложения об уменьшении объёмов поступлений ТБО на полигон. «В случае обнаружения нарушений, договор аренды предлагается расторгнуть», - добавил Владимир Сорокин.

Заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков отметил, что сегодня, 22 января на внеочередной сессии районного собрания была очень жаркая дискуссия. «Нам точно известно, что депутаты пришли к единому методическому решению, рекомендациям, которые задокументированы», - заявил он.

Николай Цветков также сообщил, что создание рабочей группы — это инициатива местных жителей.

Юлия Четвергова отметила, что уже есть позитивные сдвиги с вопросом по порховскому полигону ТБО. «Но нужно набраться терпения», - сказала она и добавила, что свалка будет работать и дальше, но вывозить туда будут вывозить меньше мусора.