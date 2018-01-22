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Общество

Сайт по продаже дипломов обязала закрыть Великолукская транспортная прокуратура

Великолукская транспортная прокуратура обязала суд закрыть сайт по продаже дипломов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Сотрудники ведомства обнаружили сайт, где посетителям предлагалась услуга в виде продажи дипломов, аттестатов Великолукского филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I».

По результатам проверки Великолукская транспортная прокуратура обратилась в суд с заявлением о признании информации, размещенной на интернет-сайте, запрещенной к распространению на всей территории Российской Федерации.

Рассмотрев этот иск, Великолукский городской суд Псковской области его удовлетворил. После вступления решения суда в законную силу сайт будет включен в Единый реестр доменных имен, содержащих информацию, распространение которой запрещено в Российской Федерации.

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