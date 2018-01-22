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Гражданин Белоруссии через Чёрную Грязь попытался ввезти в Псковскую область 20 тонн польских груш

Гражданин Белоруссии через деревню Чёрная Грязь в Себежском районе попытался ввезти в Псковскую область 20 тонн польских груш без необходимых товарно-сопроводительных документов. Грузовой автомобиль задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области совместно с представителями Псковской таможни. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Погрануправления.

«55-летний мужчина попытался обойти российское законодательство и обманным путем ввезти в Россию фрукты, наивно полагая, что не встретит пограничников на пути следования, и ничто не помешает реализации его замысла. Но удача оказалась не на его стороне, и на псковской земле гостя встретили пограничники и таможенники», - рассказали в пресс-службе.

Груз и водитель задержанного автомобиля переданы сотрудникам Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям для проведения экспертизы и принятия соответствующего правового решения.

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