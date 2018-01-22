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Общество

Трое псковских школьников претендуют на победу в конкурсе «Сталинград. Судьба человека»

Трое псковских школьников претендуют на победу в творческом конкурсе «Сталинград. Судьба человека», который проводит патриотическая платформа партии «Единая Россия» в честь 75-летия со дня победы в Сталинградской битве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

«Многие ребята прониклись этой темой, многие захотели поделиться своими мыслями. В итоге мы отобрали три работы для размещения на странице конкурса на сайте Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», - рассказал руководитель местного отделения организации Александр Кривотулов. 

В следующий этап конкурса прошли учащаяся 9-го класса школы № 13 города Пскова Аида Алибекова, учащийся 7 класса школы № 5 города Пскова Антон Возняков и воспитанница военно-патриотического центра «Патриот» Анастасия Птицына. 

Напомним, «Сталинград. Судьба человека» — это конкурс эссе, посвященных судьбам участников Сталинградской битвы, которая определила исход Второй мировой войны и стала началом освобождения мира от фашизма. 

Представленные на конкурс работы жюри будет оценивать по следующим критериям: соответствие заявленной теме; творческий подход и оригинальность; грамотность изложения, соблюдение норм русского языка; выразительность и эмоциональность произведения; общее впечатление от работы.

Победители получат возможность выступить на пленарном заседании Государственной думы 2 февраля – там они зачитают свое эссе. Кроме того, авторы лучших произведений будут награждены путевками в юнармейский лагерь в парке «Патриот». 

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