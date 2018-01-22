До -12 градусов ожидается в Псковской области 23 января

20:55, 22 января 2018, ПАИ

23 января на территории Псковской области ожидается облачная погода, пройдёт небольшой снег, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха по области составит ночью от -7 до -12 градусов, днём - от -2 до -7.

Будет дуть ветер юго-западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление - высокое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.