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Два спектакля представит Государственный Театр Наций в рамках Пушкинского фестиваля в Пскове
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Общество

Два спектакля представит Государственный Театр Наций в рамках Пушкинского фестиваля в Пскове

В Пскове в рамках программы XXV Пушкинского театрального фестиваля Государственный Театр Наций представит сразу два спектакля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Первой на большой сцене покажут постановку «Наше все…Бродский». Моноспектакль включает в себя чтение стихотворений Бродского под аккомпанемент русских народных инструментов. Представит спектакль молодой актер Дмитрий Сердюк (Театр Наций, Московский драматический театр «На Малой Бронной»). В репертуаре Театра Наций Дмитрий Сердюк также занят в спектаклях «Сказки Пушкина» Роберта Уилсона, «Укрощение строптивой» Романа Феодори, «Честный аферист» Искандера Сакаева.

Цикл «Наше все…» был придуман художественным руководителем театра Евгением Мироновым в год литературы и включал в себя порядка семи спектаклей. В настоящее время цикл продолжает жить и расширяет свою программу. По словам задействованных в нем артистов, подобный жанр является очень востребованным у театральной публики, поскольку позволяет на многие знакомые произведения известных авторов взглянуть по-новому, прочувствовать произведения и открыть автора с другой стороны.

Вторым спектаклем, представленным псковской публике, станет постановка по мотивам пьесы Александра Островского «ГрозаГроза», режиссером которой выступил Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат премии «Золотая маска», обладатель титула «Лучший режиссёр российской театральной провинции» Евгений Марчелли.  Главную роль - роль Катерины Кабановой – актриса, уроженка Пскова, Юлия Пересильд.

Напомним, что XXV Пушкинский театральный фестиваль пройдет в Пскове с 8 по 19 февраля. Откроет фестиваль постановка Юлии Пересильд «Каштанка».

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