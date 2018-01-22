Молодой человек ограбил собутыльницу в Печорах

16:21, 22 января 2018, ПАИ

В Печорах молодой человек ограбил собутыльницу. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, грабителя удалось задержать по горячим следам.

17 января у дома по улице Новые Бутырки у 61-летней женщины молодой человек похитил сумку с деньгами. По имеющимся данным, до этого они вместе с потерпевшей распивали спиртное.

Подозреваемым в преступлении оказался безработный, ранее неоднократно судимый 27-летний житель Плюсского района. Возбуждено уголовное дело. Ведётся расследование.