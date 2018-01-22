Комсомольский переулок в Пскове будет закрыт для движения транспорта 25-26 января

17:57, 22 января 2018, ПАИ

С 8:00 25 января до 24:00 26 января будет закрыто движение транспортных средств на участке улицы Некрасова в районе пересечения с Комсомольским переулком.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, движение по переулку будет закрыто в связи с выполнением работ по реконструкции инженерных сетей.

Администрация города приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании поездок. Водителям рекомендуется внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.