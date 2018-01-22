0
21:22
Вопросы поддержки ветеранов и патриотического воспитания молодёжи обсудил Михаил Ведерников с Собранием высшего офицерского состава
20:55
До -12 градусов ожидается в Псковской области 23 января
20:17
Врио губернатора поручил представить проект создания инфраструктуры для туристов в селе Мелетово до конца недели
19:39
Более 3 тысяч псковичей заболели ОРВИ за неделю
18:49
ОНФ: 88% россиян выступают за раздельный сбор мусора
18:31
Андрей Агапов: Вывоз псковских отходов в Порхов не нарушает никаких требований
17:56
Два спектакля представит Государственный Театр Наций в рамках Пушкинского фестиваля в Пскове
Еще новости
  • Коротко
Общество

Более 250 культурных мероприятий прошли в Пскове в 2017 году

В 2017 году в Пскове управление культуры администрации города провело более 250 мероприятий. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, работа отрасли культуры в Пскове была направлена на формирование единого культурного пространства, особое внимание уделялось повышению качества услуг, организации и проведению массовых зрелищных мероприятий, активному участию в мероприятиях областного уровня, развитию музейного и библиотечного дела, сохранению и развитию народного творчества, поддержке молодых дарований.

При проведении массовых общегородских мероприятий активно использовалось обновленное пространство реконструированных набережных рек Великой и Псковы, Финского парка.

Кроме того, в рамках проектов по гражданско-патриотическому воспитанию с участием населения проведены мероприятия, приуроченные к празднованию 23 февраля, Дня Великой Победы, освобождению Пскова от немецко-фашистских захватчиков: «Бессмертный полк», «Георгиевская лента», «Солдатский платок», парады войск псковского гарнизона.

«Десятки тысяч человек посетили праздничные мероприятия, посвященные Масленице и Дням города. Широко отметили псковичи и ставшие уже традиционными День России и День Российского Флага, Медовый фестиваль», - отметили в пресс-службе.

Псковские артисты выступили на VII фестивале творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев «Помним. Гордимся. Верим», который проходил в Архангельске в феврале 2017 года, получив в общей сложности около десяти дипломов и взяв специальный приз Союза городов воинской славы России «За яркое воплощение образа городов воинской славы».

В марте прошлого года образцовый художественный коллектив хореографический ансамбль «Бусинки» Детской школы искусств Пскова стал победителем Международного конкурса-фестиваля «В гостях у сказки», который проходил в городе Великий Устюг.

Помимо этого, делегация Пскова приняла участие в IX встрече городов-побратимов Беларуси и России с представительством городов стран СНГ, которая прошла в Могилеве (Беларусь).

Свое 40-летие с момента создания отметил ансамбль «Сказ». Традиционно Псков принял активное участие в Ганзейских мероприятиях. Город Кампен (Нидерланды) и Тихвин (Россия) посетили официальные делегации, творческие коллективы и ремесленники города.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Вопросы поддержки ветеранов и патриотического воспитания молодёжи обсудил Михаил Ведерников с Собранием высшего офицерского состава
22 января 2018
Вопросы поддержки ветеранов и патриотического воспитания молодёжи обсудил Михаил Ведерников с Собранием высшего офицерского состава
До -12 градусов ожидается в Псковской области 23 января
22 января 2018
До -12 градусов ожидается в Псковской области 23 января
Врио губернатора поручил представить проект создания инфраструктуры для туристов в селе Мелетово до конца недели
22 января 2018
Врио губернатора поручил представить проект создания инфраструктуры для туристов в селе Мелетово до конца недели
Более 3 тысяч псковичей заболели ОРВИ за неделю
22 января 2018
Более 3 тысяч псковичей заболели ОРВИ за неделю
ОНФ: 88% россиян выступают за раздельный сбор мусора
22 января 2018
ОНФ: 88% россиян выступают за раздельный сбор мусора
Андрей Агапов: Вывоз псковских отходов в Порхов не нарушает никаких требований
22 января 2018
Андрей Агапов: Вывоз псковских отходов в Порхов не нарушает никаких требований
Два спектакля представит Государственный Театр Наций в рамках Пушкинского фестиваля в Пскове
22 января 2018
Два спектакля представит Государственный Театр Наций в рамках Пушкинского фестиваля в Пскове
Сделать бесплатным вывоз мусора на год для жителей Порховского района предложил Александр Кузнецов
22 января 2018
Сделать бесплатным вывоз мусора на год для жителей Порховского района предложил Александр Кузнецов

Идет загрузка...