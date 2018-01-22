Экологическую экспертизу проведут в районе порховского полигона ТБО

19:31, 22 января 2018, ПАИ

Экологическую экспертизу проведут в районе порховского полигона ТБО. Соответствующее поручение в адрес прокуратуры, органов власти и заинтересованных ведомств озвучил заместитель врио губернатора Псковской области Николай Цветков на встрече с жителями Порховского района 22 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Вы все должны признать, что есть недочеты в работе областной и местной администрации. Существенное упущение заключается в том, что мы вас раньше не проинформировали, не посоветовались», - констатировал Николай Цветков и извинился за то, что подобная встреча не состоялась раньше.

Он отметил, что жителям района необходимо было рассказать о том, что именно предлагают власти, привезти руководство Пскова, которое бы объяснило порховичам, заложниками какой ситуации оказался город, попросить помочь. «Мы вас услышали, но в любом случае нужно всё, что сегодня предлагалось, привести в правовую плоскость», - подытожил Николай Цветков.