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Общество

Виктор Остренко: Результаты экспертиз по порховскому полигону ТБО мы не можем ставить под сомнение

«Мы не можем ставить под сомнение экспертизы, которые проходили по порховскому полигону ТБО, так как их проводили специализированные организации», - заявил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко на встрече вице-губернатора Псковской области Александра Кузнецова с жителями Порховского района 22 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Виктора Остренко, вопрос с ТБО много раз обсуждали в органах законодательной власти, с руководством и местными жителями Палкинского и Печорского районов, даже начались парламентские слушания с фракцией «Единая Россия» по данному вопросу.

По его мнению, то, что сегодня обсуждается — важно для порховичей и всего северо-запада региона. «Это касается каждого района, который входит в схему утилизации ТБО. Мы живем в единой стране, в едином регионе и проблемы у нас тоже едины», - сказал заместитель председателя областного собрания.

«Нужно, чтобы общественные представители вместе с региональными и местными властями вели конструктивное общение в рабочих группах. А слушания проводились до принятия решений», - сказал Виктор Остренко.

Говоря о сегодняшнем собрании, он заявил, что оно должно определить представителей общественности, которые будут принимать консолидированное, солидарное и ответственное решение вместе с властями. Вице-спикер облсобрания также подчеркнул, что самый главный вопрос, который стоит сейчас перед депутатами - определение места для межмуниципального полигона.

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