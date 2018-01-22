Виктор Остренко: Результаты экспертиз по порховскому полигону ТБО мы не можем ставить под сомнение

19:56, 22 января 2018, ПАИ

«Мы не можем ставить под сомнение экспертизы, которые проходили по порховскому полигону ТБО, так как их проводили специализированные организации», - заявил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко на встрече вице-губернатора Псковской области Александра Кузнецова с жителями Порховского района 22 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Виктора Остренко, вопрос с ТБО много раз обсуждали в органах законодательной власти, с руководством и местными жителями Палкинского и Печорского районов, даже начались парламентские слушания с фракцией «Единая Россия» по данному вопросу.

По его мнению, то, что сегодня обсуждается — важно для порховичей и всего северо-запада региона. «Это касается каждого района, который входит в схему утилизации ТБО. Мы живем в единой стране, в едином регионе и проблемы у нас тоже едины», - сказал заместитель председателя областного собрания.

«Нужно, чтобы общественные представители вместе с региональными и местными властями вели конструктивное общение в рабочих группах. А слушания проводились до принятия решений», - сказал Виктор Остренко.

Говоря о сегодняшнем собрании, он заявил, что оно должно определить представителей общественности, которые будут принимать консолидированное, солидарное и ответственное решение вместе с властями. Вице-спикер облсобрания также подчеркнул, что самый главный вопрос, который стоит сейчас перед депутатами - определение места для межмуниципального полигона.