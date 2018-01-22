Более 3 тысяч псковичей заболели ОРВИ за неделю

19:39, 22 января 2018, ПАИ

В период с 15 по 21 января в Псковской области зарегистрировали 3 тыс. 442 случая заболевания ОРВИ, из них 1 тыс. 501 – в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщил главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области Сергей Никифоров.

За неделю в области заболели 693 младенца до двух лет, из них 331 – в Пскове. Также ОРВИ выявили у 954 детей в возрасте от 3 до 6 лет, 489 из них – псковичи. Заболели 839 детей в возрасте от 7 до 14 лет, в том числе 307 – в Пскове.

Среди взрослого населения по Псковской области были зарегистрированы 956 больных, среди которых 474 псковича.

Сергей Никифоров также добавил, что на грипп были проверены 14 человек, по результатам исследований заболевание парагриппом были выявлены у четверых человек. Свиного, азиатского и птичьего гриппа не обнаружено.