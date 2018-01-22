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Общество

Новый книжный интернет-проект запустил псковский Центр детского чтения

Библиотека - «Центр детского чтения» в Пскове представила новый проект «BookBox», специально предназначенный для школьников, в рамках которого в течение года школьники могут узнать о самых новых и интересных отечественных и зарубежных книжных новинках из мира детской литературы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Целью проекта стало продвижение книги, сохранение интереса к процессу чтения, позиционирование чтения, как эффективного способа интеллектуального развития человека. «Необходимость данного проекта появилась в связи с тем, что в настоящее время всё больше современных подростков и детей получают информацию из интернета, а не с помощью печатной продукции», - отметили в пресс-службе.

Чтобы влиться в комфортную среду юных читателей, появилась потребность создания доступного видеоресурса. В специально созданных роликах сотрудники библиотеки подробно и доступно рассказывают о новых книгах. Первый выпуск проекта «BookBox» - это новые 3D книги с дополненной реальностью издательства АСТ. Увидеть видеообзоры книжных новинок можно в Центре детского чтения и других библиотеках города, а также здесь и здесь.

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