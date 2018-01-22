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Общество

Конкурс «Сытый студент» пройдёт в Пскове 25 января

25 января в 17:00 в псковском ресторане Hansa (Псков, улица Максима Горького, 6а) стартует традиционный кулинарный конкурс «Сытый студент», посвященный Дню студента.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, мероприятие организует Псковский городской молодежный центр. В конкурсе примут участие 9 команд по 4 человека в каждой среди студентов средних и высших учебных заведений.

Тема кулинарных работ этого года - «Фирменное блюдо факультета». Команды должны будут обозначить себя названием и символикой, а также разработать идею блюда, которое отразило бы всю сущность обучения на их факультете. И сделать они это должны из обновленного состава продуктов: 1 столовой ложки муки, одной упаковки пюре быстрого приготовления, одного нарезного батона, 50 миллилитров подсолнечного масла, одного яйца, одной сосиски, одного йогурта, одного апельсина, одного яблока, одного помидора, одного болгарского перца, одного огурца, сыра и специй.

Готовые блюда будут оцениваться жюри по таким критериям, как вкусовые качества, эстетика оформления и подача кулинарной композиции.

С положением конкурса можно ознакомиться на сайте Молодежного центра и в официальной встрече конкурса ВКонтакте, дополнительная информация по телефону: 56-44-44.

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