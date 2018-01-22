Два человека погибли и пять пострадали на псковских дорогах в выходные

20:41, 22 января 2018, ПАИ

В минувшие выходные дни, 20 и 21 января, на дорогах Псковской области два человека погибли и пять пострадали. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Так, 20 января в 17:50 в Стругокрасненском районе на 225-м километре трассы Санкт Петербург - Невель 47-летний водитель «Ситроен» съехал с дороги, автомобиль опрокинулся. Водителя и 19-летнего пассажира госпитализировали с полученными травмами.

В 19:55 в Печорском районе в деревне Керино нетрезвый 58-летний водитель «Рено Кенга» потерял управление и съехал в кювет. Он получил незначительные травмы, медицинская помощь не потребовалась.

21 января в 4:55 в Печорах у дома 30б по Псковскому шоссе 51-летний водитель «Лады Гранта» сбил 45-летнюю женщину, которая двигалась в попутном направлении. В результате ДТП женщина была госпитализирована в Печорскую районную больницу.

В тот же день в 8:20 в Стругокрасненском районе на 224-м километре трассы Санкт-Петербург -Невель 33-летняя женщина-водитель «Киа Сид» потеряла управление и вылетела в кювет. Женщина получила незначительные травмы, госпитализация не потребовалась.

Еще одно ДТП произошло в Великолукском районе. В 16:40 на 3-ем километре автодороги Шершни - Бондарево 20-летний водитель квадроцикла потерял управление, съехал в кювет и опрокинулся. Молодого человека с полученными травмами доставили в Великолукскую городскую больницу.

Кроме того, за минувшие выходные полиция задержала в Псковской области 21 водителя в нетрезвом состоянии.