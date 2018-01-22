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Жительнице Палкинского района грозит до 15 лет лишения свободы за убийство сожителя

Прокурор района признал законным и обоснованным постановление следователя о возбуждении уголовного дела в отношении 58-летней жительницы Палкинского района по факту убийства мужчины в деревне Козлы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Палкинского района.

Установлено, что 19 января 2018 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанесла не менее двух ударов ножом своему сожителю, 1972 года рождения, тем самым причинив ему телесные повреждения, от которых последний скончался на месте происшествия.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).

Санкция ч. 1 ст. 105 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой района на контроль.

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