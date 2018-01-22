По вопросам профилактики гриппа и ОРВИ псковичи могут обратиться на Всероссийскую горячую линию до 5 февраля

19:41, 22 января 2018, ПАИ

С 22 января по 5 февраля организована Всероссийская горячая линия по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Специалисты Управления и Центра гигиены и эпидемиологии ответят на вопросы жителей области о мерах профилактики гриппа и ОРВИ, правилах ношения маски, соблюдения температурного режима в помещениях социальной инфраструктуры, жилых квартирах, дадут рекомендации для родителей как уберечь детей в эпидсезон и т.д.

Жители Псковской области с вопросами по указанной тематике могут обращаться по следующим телефонам: