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Общество

По вопросам профилактики гриппа и ОРВИ псковичи могут обратиться на Всероссийскую горячую линию до 5 февраля

С 22 января по 5 февраля организована Всероссийская горячая линия по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Специалисты Управления и Центра гигиены и эпидемиологии ответят на вопросы жителей области о мерах профилактики гриппа и ОРВИ, правилах ношения маски, соблюдения температурного режима в помещениях социальной инфраструктуры, жилых квартирах, дадут рекомендации для родителей как уберечь детей в эпидсезон и т.д.

Жители Псковской области с вопросами по указанной тематике могут обращаться по следующим телефонам:

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