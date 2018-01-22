По вопросам профилактики гриппа и ОРВИ псковичи могут обратиться на Всероссийскую горячую линию до 5 февраля
С 22 января по 5 февраля организована Всероссийская горячая линия по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.
Специалисты Управления и Центра гигиены и эпидемиологии ответят на вопросы жителей области о мерах профилактики гриппа и ОРВИ, правилах ношения маски, соблюдения температурного режима в помещениях социальной инфраструктуры, жилых квартирах, дадут рекомендации для родителей как уберечь детей в эпидсезон и т.д.
Жители Псковской области с вопросами по указанной тематике могут обращаться по следующим телефонам:
- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области»: 8(8112)662981
- Управление Роспотребнадзора по Псковской области, отдел эпидемиологического надзора: 8(8112)664279, 8(8112)664729
- Территориальный отдел в г. Великие Луки, Великолукском, Куньинском, Локнянском, Новосокольническом, Бежаницком, Усвятском районах: 8(81153)37370, 8(81153)36519
- Территориальный отдел в Невельском, Пустошкинском, Себежском, Опочецком, Красногородском, Пушкиногорском, Новоржевском районах: 8(81151)21594, 8(81151)25401
- Территориальный отдел в Островском, Палкинском, Печорском, Пыталовском районах: 8(81152)32989, 8(81152)31927