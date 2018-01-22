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Общество

Жителям посёлка Струги Красные напомнили о мерах противопожарной безопасности

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Плюсскому и Стругокрасненскому районам совместно с главой городского поселения «Струги» на территории посёлка Струги Красные в рамках профилактической операции «Отопительный сезон» 22 января провели профилактический рейд на тему соблюдения требований правил пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период, а также соблюдения требований правил пожарной безопасности в быту. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе рейда проведены сход граждан, обходы частных домовладений и квартир, в том числе домов с печным отоплением. В рамках профилактического рейда проведён инструктаж в области пожарной безопасности, распространены листовки на противопожарную тематику. С представителями ГП «Струги» проведено совещание на предмет активизации работы по профилактике пожаров на подведомственной территории.

Кроме того, гражданам напомнили действия в случае возникновения пожара, а также телефонные номера вызова экстренных оперативных служб.

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