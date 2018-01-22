Путин изменил форму ответа военных на благодарность командира
Президент России Владимир Путин подписал перечень изменений в уставы Вооруженных Сил. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает Газета.ру.
Согласно изменениям в статью 58 Устава внутренней службы изменениям, если командир (начальник) в порядке службы поздравляет военнослужащего или благодарит, тот отвечает: «Служу России».
Аналогично на благодарность командира или начальника стоящие в строю отвечают: «Служим России».
Ранее они должны были отвечать: «Служим Российской Федерации».