В Псковской области за неделю у нарушителей-рыболовов забрали 69 орудия лова

20:41, 22 января 2018, ПАИ

В Псковской области за пошедшую неделю госинспекторами рыбоохраны выявлено 21 административное правонарушение в области охраны водных биоресурсов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СЗТУ федерального агентства по рыболовству. Наложено штрафов на сумму 26 тысяч рублей, изъято 95 кг водных биоресурсов, 69 незаконных орудий лова и 4 транспортных средства.

Всего госинспекторами Северо-Западного теруправления Росрыболовства за прошедшую неделю выявлено 106 административных правонарушений, наложено штрафов на сумму 402 300 рублей.