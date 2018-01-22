0
21:22
Вопросы поддержки ветеранов и патриотического воспитания молодёжи обсудил Михаил Ведерников с Собранием высшего офицерского состава
20:55
До -12 градусов ожидается в Псковской области 23 января
20:17
Врио губернатора поручил представить проект создания инфраструктуры для туристов в селе Мелетово до конца недели
19:39
Более 3 тысяч псковичей заболели ОРВИ за неделю
18:49
ОНФ: 88% россиян выступают за раздельный сбор мусора
18:31
Андрей Агапов: Вывоз псковских отходов в Порхов не нарушает никаких требований
17:56
Два спектакля представит Государственный Театр Наций в рамках Пушкинского фестиваля в Пскове
Еще новости
Общество

В Псковской области за неделю у нарушителей-рыболовов забрали 69 орудия лова

В Псковской области за пошедшую неделю госинспекторами рыбоохраны выявлено 21 административное правонарушение в области охраны водных биоресурсов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СЗТУ федерального агентства по рыболовству. Наложено штрафов на сумму 26 тысяч рублей, изъято 95 кг водных биоресурсов,  69 незаконных орудий лова и 4 транспортных средства.

Всего госинспекторами Северо-Западного теруправления Росрыболовства за прошедшую неделю выявлено 106 административных правонарушений, наложено штрафов на сумму 402 300 рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Вопросы поддержки ветеранов и патриотического воспитания молодёжи обсудил Михаил Ведерников с Собранием высшего офицерского состава
22 января 2018
Вопросы поддержки ветеранов и патриотического воспитания молодёжи обсудил Михаил Ведерников с Собранием высшего офицерского состава
До -12 градусов ожидается в Псковской области 23 января
22 января 2018
До -12 градусов ожидается в Псковской области 23 января
Врио губернатора поручил представить проект создания инфраструктуры для туристов в селе Мелетово до конца недели
22 января 2018
Врио губернатора поручил представить проект создания инфраструктуры для туристов в селе Мелетово до конца недели
Более 3 тысяч псковичей заболели ОРВИ за неделю
22 января 2018
Более 3 тысяч псковичей заболели ОРВИ за неделю
ОНФ: 88% россиян выступают за раздельный сбор мусора
22 января 2018
ОНФ: 88% россиян выступают за раздельный сбор мусора
Андрей Агапов: Вывоз псковских отходов в Порхов не нарушает никаких требований
22 января 2018
Андрей Агапов: Вывоз псковских отходов в Порхов не нарушает никаких требований
Два спектакля представит Государственный Театр Наций в рамках Пушкинского фестиваля в Пскове
22 января 2018
Два спектакля представит Государственный Театр Наций в рамках Пушкинского фестиваля в Пскове
Сделать бесплатным вывоз мусора на год для жителей Порховского района предложил Александр Кузнецов
22 января 2018
Сделать бесплатным вывоз мусора на год для жителей Порховского района предложил Александр Кузнецов

Идет загрузка...