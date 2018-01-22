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Общество

Ford отзывает в России почти 16 тысяч автомобилей

ООО «Форд Соллерс Холдинг» согласовало с Росстандартом добровольный отзыв транспортных средств марки Ford (Kuga, C-Max), пишет Росбалт.

«Отзыву подлежат 15 тыс. 670 автомобилей Ford (Kuga, C-Max), реализованных с мая 2012 года по декабрь 2014 года», — говорится в сообщении ведомства.

Как пояснили в Росстандарте, причиной отзыва транспортных средств является локальный перегрев головки блока цилиндра. «Это может привести к образованию трещин и вызвать утечку масла, находящегося под давлением, что может стать причиной возгорания моторного отсека», — предупредили в ведомстве.

В рамках отзывной кампании будет выполнена модернизация системы охлаждения путем установки датчика уровня охлаждающей жидкости и обновление программного оборудования автомобилей. Таким образом, в транспортных средствах появится визуальное и звуковое предупреждение, информирующее об уровне охлаждающей жидкости.

Как ранее заявлял министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, проведение отзывных кампаний является нормальной практикой в мире. «Это свидетельствует об ответственности автопроизводителя, его заинтересованности в сохранении долгосрочных отношений со своими клиентами», — подчеркнул глава Минпромторга.

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