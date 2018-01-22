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Общество

Продажи водки в России рухнули

Объемы розничной продажи водки в 2017 году сократились на 16,6 процента по сравнению с прошлым годом и составили 67,5 миллиона декалитров. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Национальный союз защиты прав потребителей.

Сократились продажи всей алкогольной продукции, за исключением фруктовых вин. В частности, было реализовано 10,2 миллиона декалитров коньяка, к 2016 году спад составил 1,1 процента. Шампанских и игристых вин было продано на 27 процентов меньше, а виноградных вин — на 7 процентов меньше.

Что касается фруктовых вин, то в этом сегменте объем торговли вырос на 71,8 процента — до 10,3 миллиона декалитров. По мнению экспертов союза, резкий рост производства и реализации таких вин в 2017 году связан с падением платежеспособного спроса: потребители переориентируются на сегмент недорогой винодельческой продукции.

При этом в низкоценовом сегменте качество фруктовых и плодовых вин значительно выше, чем в том же сегменте у виноградных, считают эксперты.

В апреле 2017 года правительство приняло решение повысить минимальную розничную цену на водку со 190 до 205 рублей за бутылку 0,5 литра. Вице-премьер Александр Хлопонин, курирующий в кабмине алкогольную отрасль, заверил, что эта цена не изменится до 2018 года.

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