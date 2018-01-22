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Экономика

В Псковскую область не пропустили почти 19 тонн сербских яблок

При досмотре подкарантинной продукции в ФКП «Убылинка» в Псковской области должностным лицом Управления Россельхознадзора запрещен ввоз партии свежих яблок общим весом 18,8 тонн, следовавших из Республики Сербия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Причиной запрета стало несоответствие информации, содержащейся в фитосанитарном сертификате, сведениям в коммерческих и транспортных (перевозочных) документах.

В настоящее время груз возвращен отправителю.

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