В Псковскую область не пропустили почти 19 тонн сербских яблок
При досмотре подкарантинной продукции в ФКП «Убылинка» в Псковской области должностным лицом Управления Россельхознадзора запрещен ввоз партии свежих яблок общим весом 18,8 тонн, следовавших из Республики Сербия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.
Причиной запрета стало несоответствие информации, содержащейся в фитосанитарном сертификате, сведениям в коммерческих и транспортных (перевозочных) документах.
В настоящее время груз возвращен отправителю.