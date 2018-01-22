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Общество

По просьбе общественности в Порховском районе создадут инициативную группу для мониторинга экологической ситуации

Заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов в понедельник, 22 января, провел встречу с жителями Порховского района по вопросу утилизации твердых коммунальных отходов Пскова и Псковского района на местном полигоне. Во встрече также приняли участие вице-губернатор Николай Цветков, представители органов исполнительной власти региона, Псковского областного Собрания депутатов, местного самоуправления и надзорных органов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Ранее жители района выразили несогласие с решением свозить мусор из Пскова на территорию полигона, расположенного под Порховом, и потребовали прекратить такую практику. Александр Кузнецов и Николай Цветков, открывая встречу, призвали участников дискуссии к конструктивному диалогу. «Это серьезная тема, которая беспокоит и власти, и общественность. В решении таких проблем очень важен открытый диалог. Нужно услышать позицию каждого и принять всем вместе коллегиальное единое решение», — сказал, предваряя обсуждение, Николай Цветков.

В свою очередь Александр Кузнецов еще раз подчеркнул, что вывоз ТКО из Пскова на порховский полигон — это временная мера. С 1 января весь псковский мусор проходит обязательную переработку на сортировочном пункте в дер. Котово Псковского района, что существенным образом сокращает его объемы.

В настоящий момент администрация области ведет работу по корректировке действующей схемы обращения с ТКО, в результате которой потоки мусора из Пскова и Псковского района будут перераспределены и начнут поступать на все семь лицензированных полигонов северной части региона. Это позволит еще больше уменьшить количество мусора, поступающего сейчас на порховский полигон.

«Нам в этом году предстоит также выбрать регионального оператора, который установит единую сетку по обращению с отходами для северной и южной частей региона, в итоге мусор будет свозиться на межмуниципальные полигоны, по одному в каждой зоне», — добавил Александр Кузнецов.

Он также подчеркнул, что региональные власти активно занимаются поиском площадки для межмуниципального полигона северной зоны, где в дальнейшем будут производить захоронения отходов, и ведут переговоры с инвестором о его строительстве. На сегодня рассматриваются три подходящие площадки в Плюсском, Палкинском и Пыталовском районах.

Глава Порховского района Виктор Степанов обратил внимание порховчан, что ситуация с вывозом мусора и в самом Порхове не идеальна (в частном секторе зачастую складируются отходы «где попало»), и призвал жителей района действовать цивилизованно и заключать договора на вывоз ТКО, как это делают жильцы многоквартирных домов.

Председатель Порховского районного собрания депутатов Владимир Сорокин в свою очередь рассказал о прошедшей в этот же день внеочередной сессии, на которой по просьбе общественности было принято решение о создании инициативной группы для мониторинга экологической ситуации в муниципалитете. В ее состав вошли представители органов исполнительной власти региона, местного самоуправления, СМИ и жители района. «На данном этапе экологической угрозы нет. Нам нужно посмотреть, насколько будут меняться результаты анализов, если наша свалка будет наполняться интенсивнее. Мы будет участвовать в экспертизе сами, чтобы проконтролировать ее результаты», — сказала член инициативной группы Юлия Четвергова.

Кроме того, по итогам встречи было принято решение вынести тему обращения с ТКО на рассмотрение в рамках заседания фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании депутатов, а также обсудить вопрос в рамках парламентского часа на ближайшее сессии ПОСД 25 января.

 

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