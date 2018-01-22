Псковичей приглашают на авторский вечер поэта Татьяны Гореликовой в библиотеку «Родник»

21:38, 22 января 2018, ПАИ

Литературно-музыкальный вечер «Татьянин день», посвященный творчеству псковской поэтессы Татьяны Гореликовой пройдет 25 января в библиотеке «Родник» им. С.А. Золотцева. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

В программе:

— презентация книги «Татьянин день»,

— исполнение музыкальных произведений на стихи юбиляра,

— поздравления с юбилеем,

— видеопрезентация о жизни и творчестве Татьяны Гореликовой.

Мероприятие состоится 25 января в библиотеке «Родник» им. С.А. Золотцева (г. Псков, ул. Труда. д. 20) в 17:20.

Татьяна Викторовна Гореликова - поэт, член Союза писателей России. Родилась в 1958 году в м.Киверево Псковской области. С 1960 года живёт в Пскове. Автор книг стихотворений, «Падающая звезда», «Стихи моя молитва», «Зачем пришла я в этот мир…», «Что нашёптывают листья…», «Мой аленький цветок», «Не счастье ль – Жить?» «Песня – голос души», «Где храниться доброта», «Псковские частушки на масленицу».

Публиковалась в сборниках и альманахах: «На ладонях небес», «Берёзы, не покидайте Россию», «Пскова негасимый свет», «На берегах Великой и Псковы», «Скобари», «Вижу как сейчас…», «С любовью женская душа», «Антология одного стихотворения», «Молодая гвардия», «Родная Ладога» — 2008 г., «Земляки» (г. Псков, 2009 г.), «Мы эхо, мы память» (г. Москва, 2010 г.), «Вспомним всех поименно» (г. Псков, 2010 г.), «Медный Всадник» (г. Санкт-Петербург, 2010 г.) и др.

Лауреат конкурса поэзии И.Н. Григорьева; дипломант конкурса «Духовный витязь России».

Песни на стихи Татьяны Гореликовой исполняются солистами и ведущими хоровыми коллективами.