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Экономика

Сергей Перников принял участие в совещании по эпизоотической ситуации в СЗФО России

В понедельник, 22 января, в Санкт-Петербурге под эгидой министерства сельского хозяйства прошло совещание по эпизоотической ситуации в Северо-Западном федеральном округе России. Рабочее совещание с представителями субъектов СЗФО провел заместитель министра сельского хозяйства Евгений Непоклонов. В мероприятии также принял участие вице-губернатор Псковской области Сергей Перников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

На встрече обсуждалась текущая обстановка по африканской чуме свиней (АЧС), эффективность работы региональных ветеринарных служб по ликвидации особо опасных заболеваний животных и их оснащение.

По состоянию на 1 января, территория Псковской области благополучна от АЧС и других особо опасных заболеваний животных. В прошлом году было зарегистрировано заболевание АЧС на территории исправительной колонии в поселке Середка Псковского района, где были проведены все необходимые ветеринарные мероприятия по предупреждению и ликвидации вируса и в настоящий момент ограничительные мероприятия продолжают действовать.

На совещании также обсуждался вопрос перехода государственных ветеринарных служб на электронную сертификацию системы «Меркурий», которой сегодня охвачено 90% от всех зарегистрированных субъектов. Остальные госветслужбы региона готовы перейти на электронную систему в срок до 1 июля этого года.

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