Роспотребнадзор разрешит вдвое реже вывозить мусор из дворов

21:49, 22 января 2018, ПАИ

Роспотребнадзор разработал проект новых санитарно-эпидемиологических правил, меняющий правила вывоза мусора из дворов и расстояние от контейнерных площадок до жилых домов. В проекте новых правил СанПиН минимальное расстояние от домов до контейнерных площадок сокращается с 20 до 10 м, максимальное количество самих контейнеров во дворах увеличивается с пяти до десяти, пишет Коммерсант.

Действующего сейчас запрета на ночную работу мусоровывозящих компаний во дворах в проекте нет, вместо ежедневного вывоза в документе появилась норма «не более двух суток в теплое время года» (при среднесуточной температуре выше минус 5°) и «не более пяти суток в холодное время года». При этом в труднодоступных, малочисленных и удаленных населенных пунктах, а также в регионах Арктической зоны допускается увеличение еще на пять суток.

По словам представителя Роспотребнадзора, изменения разработаны в целях гармонизации с принятыми в декабре 2017 года поправками в федеральный закон «Об отходах». «Мы планируем, что новые правила заработают в феврале,— рассказал представитель ведомства.— Их реализация не повлечет увеличения штатной численности федеральных госслужащих и не потребует дополнительных расходов федерального бюджета».