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Общество

О том, каким будет лето, можно судить по сегодняшнему дню

День Григория-Летоуказателя наступил 23 января по народному календарю. Праздник получил свое название в честь святителя Григория Богослова, сообщает сalend.ru. Он жил в IV веке в Каппадокии и считается одним из Отцов церкви.

На Руси Летоуказателем его прозвали потому, что в этот день можно было предсказать, каким будет лето — дождливым или засушливым. Говорили, что если на стога опустится иней, то летние месяцы будут сырыми. Ветер с юга предвещал многочисленные грозы.

С предсказаниями погоды связаны и поговорки, относящиеся к этому дню: «Деревья в инее — небо будет синее»; «День долгим инеем рясен — летний срок будет ненастен, молодая рожь зацветет под самый дождь».

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