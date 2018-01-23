День почерка отмечается 23 января

09:15, 23 января 2018, ПАИ

Каждый год 23 января в мире отмечается День почерка или День ручного письма (National Handwriting Day), который учрежден с целью напомнить об уникальности ручного письма, о необходимости практиковаться в нем, о неповторимости почерка каждого человека, сообщает сalend.ru.

Инициатором учреждения Дня почерка выступила Ассоциация производителей пишущих принадлежностей (Writing Instrument Manufacturers Association, WIMA), которая и провозгласила датой «рукописного» праздника 23 января.

В этот день родился один из видных американских государственных деятелей — Джон Хэнкок (John Hancock, 23 января 1737 — 8 октября 1793), который первым поставил свою подпись под Декларацией Независимости. Подпись Хэнкока была крупной и размашистой, что и прибавило авторитета ее автору.

История развития ручного письма исчисляется тысячелетиями, и, возможно, на протяжении такого же времени люди пытались определить характер того или иного человека по почерку. Свои мысли о связи почерка с духовным миром человека высказывал и Аристотель, и великие итальянцы эпохи Возрождения.

В 1875 году французский аббат Жан Ипполит Мишонер впервые употребил термин «графология» (др.-греч. γράφω — пишу и λόγος — учение), которым сегодня определяется область знания о почерке и методах его исследования в связи с психическим состоянием личности. Большой вклад в теорию графологии внес немецкий философ и психолог Людвиг Клагес (Ludwig Klages, 10 декабря 1872 — 29 июля 1956).

Современные ученые называют семь основных характеристик почерка, по которым можно создать портрет человека, — размер букв, их наклон и форма, направление почерка, интенсивность нажима, характер написания слов, общая оценка почерка. Графологи полагают, что между особенностями почерка и чертами характера обязательно должна существовать связь, потому что человеческий мозг подсознательно «водит» рукой пишущего. Работой мозга, кстати, они объясняют и то, что при взрослении и изменении характера почерк человека также меняется.

Важным орудием почерк стал для криминалистов. Цель экспертов почерковедения — установить подлинность того или иного документа. Специалисты по научной экспертизе документа должны в совершенстве знать разнообразные стили написания.