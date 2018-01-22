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Псковские каратисты вернулись с медалями с Чемпионата и Первенства СЗФО по олимпийскому карате

В городе Череповец Вологодской области 19-21 января прошел Чемпионат и Первенство Северо-Западного федерального округа, а также детские соревнования по карате WKF. Спортсмены из Пскова приняли участие в этих соревнованиях в составе сборной команды Псковской области. 17 псковских спортсменов и 9 судей отстаивали на татами честь города и Псковской области. В целом, соревнования собрали на 4 татами более 800 участников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в федерации карате города Пскова.

Соревнования по олимпийскому виду спорта карате проходили в дисциплинах: индивидуальное ката и кумите, ката группа, а также командное кумите.

Результаты команды за 2 дня соревнований:

Титов Артем - 3 место в индивидуальном ката (6-7 лет);

Куприянчик Олег - 2 место в индивидуальном ката (6-7 лет), 2 место в индивидуальном кумите (6-7 лет);

Шевчук И. - 2 место в индивидуальном кумите (8-9 лет);

Новик Г., Потебня Д. , Лебедев А. - 3 место в ката группа (8-9 лет);

Шевчук И., Новик Г., Потебня Д. - 3 место в командном кумите (8-9 лет);

Богданов И., Хоменко М., Мурахтин С. - 3 место в ката группа (10-11 лет);

Сподынюк В. - 2 место индивидуальном кумите (16-17 лет);

Нестеренков О. - 2 место индивидуальном ката (16-17 лет);

Степанов М -3 место в индивидуальном ката (18-21 лет);

Хорошев Д. - 3 место индивидуальном кумите (18+);

Ермолов Е. - 3 место в индивидуальном кумите;

Сподынюк В., Нестеренков О., Степанов М.- 2 место в ката группа (18+);

Хорошев Д., Ермолов Е., Степанов М. - 3 место в командном кумите (18+)

Судейский корпус успешно прошел практический и теоретический тест для присвоения соответствующих судейских категорий:

Потебня А. -1 категория;

Дьяков Д. - 2 категория;

Кашуба А. - 2 категория;

Минин Д. - 3 категория;

Ермолов Е. -3 категория.

«Для многих этот старт - самый главный в году, спортсмены живут этим мероприятием. Очень много сил потрачено на подготовку, все спортсмены выступили на достойном уровне. Конкуренция на Северо-Западе очень высокая, и каждая медаль, каждые проход спортсмена в следующий круг - это результат упорной работы и проявления волевых качеств спортсмена. Старший состав сборной выполнил тактическо-технические задачи, которые были поставлены перед ними. Хочется особенно отметить младших спортсменов, которые поднимались на пьедестал на этих соревнованиях. Они - наше будущее, и мы ими очень гордимся» - рассказал председатель спортивной федерации карате города Пскова Антон Потебня, подводя итоги соревнований.

Также он отметил хорошую работу тренерского состава федерации при подготовке спортсменов к этим важным соревнованиям и пожелал им благодарных учеников.

Следующим этапом в этом году для сборной Псковской области станут Всероссийские соревнования «Петербургская Весна», которые пройдут в Санкт-Петербурге в марте, и Чемпионат и Первенство России.

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