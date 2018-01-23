0
09:58
Лыжный марш-бросок десантников стартует в Пскове 3 февраля
09:49
Синоптики прогнозируют в Псковской области холодный февраль
21:22
Вопросы поддержки ветеранов и патриотического воспитания молодёжи обсудил Михаил Ведерников с Собранием высшего офицерского состава
20:55
До -12 градусов ожидается в Псковской области 23 января
20:17
Врио губернатора поручил представить проект создания инфраструктуры для туристов в селе Мелетово до конца недели
19:39
Более 3 тысяч псковичей заболели ОРВИ за неделю
18:49
ОНФ: 88% россиян выступают за раздельный сбор мусора
Еще новости
Общество

В Петербурге поменяют правила реновации

Депутаты ЗакСа решили поменять условия программы реновации в Петербурге. Соответствующий проект закона внесен в ЗакС в понедельник. Автор документа — Денис Четырбок, пишет Росбалт.

Сейчас жители подлежащих сносу хрущевок могут быть переселены в пределах своего квартала. Документом предлагается расширить это пространство до размера муниципального образования. В ЗакСе полагают, что это ускорит процесс переселения жителей в новостройки. Также предлагается предоставлять стартовые пятна застройки компаниям именно в границах муниципалитета, а не квартала.

Еще одно нововведение касается плана исполнения программы реновации. Согласно документу, его обязательным условием станет поэтапность. Застройщик должен будет заранее согласовывать с городом план своих действий, чтобы не допускать злоупотреблений. В то время как сейчас строители предпочитают сначала осваивать рентабельные участки и не занимаются проблемными участками. Юридически обязательная поэтапность должна сбалансировать эту ситуацию.

Программа реновации вызвала множество скандалов в Петербурге. Местные жители полагают, что под ее предлогом проводится уплотнительная застройка. Договор на развитие застроенных территорий с компанией «СПб Реновация» действует до января 2019 года, с компанией ООО «Воин-В» — до февраля 2018 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Лыжный марш-бросок десантников стартует в Пскове 3 февраля
23 января 2018
Лыжный марш-бросок десантников стартует в Пскове 3 февраля
Синоптики прогнозируют в Псковской области холодный февраль
23 января 2018
Синоптики прогнозируют в Псковской области холодный февраль
Вопросы поддержки ветеранов и патриотического воспитания молодёжи обсудил Михаил Ведерников с Собранием высшего офицерского состава
22 января 2018
Вопросы поддержки ветеранов и патриотического воспитания молодёжи обсудил Михаил Ведерников с Собранием высшего офицерского состава
До -12 градусов ожидается в Псковской области 23 января
22 января 2018
До -12 градусов ожидается в Псковской области 23 января
Врио губернатора поручил представить проект создания инфраструктуры для туристов в селе Мелетово до конца недели
22 января 2018
Врио губернатора поручил представить проект создания инфраструктуры для туристов в селе Мелетово до конца недели
Более 3 тысяч псковичей заболели ОРВИ за неделю
22 января 2018
Более 3 тысяч псковичей заболели ОРВИ за неделю
ОНФ: 88% россиян выступают за раздельный сбор мусора
22 января 2018
ОНФ: 88% россиян выступают за раздельный сбор мусора
Андрей Агапов: Вывоз псковских отходов в Порхов не нарушает никаких требований
22 января 2018
Андрей Агапов: Вывоз псковских отходов в Порхов не нарушает никаких требований

Идет загрузка...