В Петербурге поменяют правила реновации

22:36, 22 января 2018, ПАИ

Депутаты ЗакСа решили поменять условия программы реновации в Петербурге. Соответствующий проект закона внесен в ЗакС в понедельник. Автор документа — Денис Четырбок, пишет Росбалт.

Сейчас жители подлежащих сносу хрущевок могут быть переселены в пределах своего квартала. Документом предлагается расширить это пространство до размера муниципального образования. В ЗакСе полагают, что это ускорит процесс переселения жителей в новостройки. Также предлагается предоставлять стартовые пятна застройки компаниям именно в границах муниципалитета, а не квартала.

Еще одно нововведение касается плана исполнения программы реновации. Согласно документу, его обязательным условием станет поэтапность. Застройщик должен будет заранее согласовывать с городом план своих действий, чтобы не допускать злоупотреблений. В то время как сейчас строители предпочитают сначала осваивать рентабельные участки и не занимаются проблемными участками. Юридически обязательная поэтапность должна сбалансировать эту ситуацию.

Программа реновации вызвала множество скандалов в Петербурге. Местные жители полагают, что под ее предлогом проводится уплотнительная застройка. Договор на развитие застроенных территорий с компанией «СПб Реновация» действует до января 2019 года, с компанией ООО «Воин-В» — до февраля 2018 года.