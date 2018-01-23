Исследователи: 82% всех богатств находятся в руках 1% человечества

22:47, 22 января 2018, ПАИ

1% населения Земли сосредоточили у себя 82% богатств мира, подсчитала британская благотворительная организация Oxfam. В докладе сказано, что это данные по итогам 2017 года. За год денежные мешки еще более упрочили свое положение.

Исследователи отметили, что на планете половина всех жителей, или 3,7 млрд, находятся в состоянии крайней бедности. В 2017-м положение этих обездоленных никак не улучшилось. В совокупности их доходы равняются сумме, которой располагают первые 42 человека по богатству в мире. Сопоставив данные швейцарского банка Credit Suisse, Oxfam пришел к выводу, что богатство все больше сосредотачивается руках узкого круга людей. С 2006 по 2015 год состояние миллиардеров выросло примерно на 13%. Это вшестеро быстрее, чем средние зарплаты рабочих.

Сегодня топ-менеджеру одной из пяти крупнейших мировых сетей магазинов одежды нужно всего четыре дня, чтобы заработать столько, сколько сотрудник швейной фабрики в Бангладеш заработает за всю жизнь, сказано в отчете, который цитирует «Интерфакс».