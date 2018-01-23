Банду подпольных обнальщиков, «отмывших» 21 млрд рублей, приговорили условно в Петербурге

22:53, 22 января 2018, ПАИ

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к условным срокам банду из десяти обнальщиков, обвиняемых в незаконной банковской деятельности и мошенничестве, сообщила в понедельник объединенная пресс-служба судов города, пишет Росбалт.

Фигуранты дела признаны виновными в том, что вступили в сговор на осуществление незаконной банковской деятельности и создали преступную структуру с вертикалью власти и четким разделением ролей.

С августа 2013 по июль 2016 года злоумышленники предоставляли клиентам незаконные услуги по выводу из-под налогового учета и обналичиванию денежных средств. Взамен они получали комиссию от сумм, поступивших на расчетные счета подконтрольных организаций. Общая сумма «отмытых» денег составила 21,5 млрд рублей. Далее совершалась незаконная банковская операция и передача указанных средств клиентам в наличной форме.

Все подсудимые, признав вину, возместили нанесенный ущерб. Суд назначил фигурантам дела наказание от 1 до 5 лет лишения свободы условно со штрафами в размере от 30 тыс. до 2 млн рублей.