3
09:58
Лыжный марш-бросок десантников стартует в Пскове 3 февраля
09:49
Синоптики прогнозируют в Псковской области холодный февраль
21:22
Вопросы поддержки ветеранов и патриотического воспитания молодёжи обсудил Михаил Ведерников с Собранием высшего офицерского состава
20:55
До -12 градусов ожидается в Псковской области 23 января
20:17
Врио губернатора поручил представить проект создания инфраструктуры для туристов в селе Мелетово до конца недели
19:39
Более 3 тысяч псковичей заболели ОРВИ за неделю
18:49
ОНФ: 88% россиян выступают за раздельный сбор мусора
Еще новости
Общество

Банду подпольных обнальщиков, «отмывших» 21 млрд рублей, приговорили условно в Петербурге

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к условным срокам банду из десяти обнальщиков, обвиняемых в незаконной банковской деятельности и мошенничестве, сообщила в понедельник объединенная пресс-служба судов города, пишет Росбалт.

Фигуранты дела признаны виновными в том, что вступили в сговор на осуществление незаконной банковской деятельности и создали преступную структуру с вертикалью власти и четким разделением ролей.

С августа 2013 по июль 2016 года злоумышленники предоставляли клиентам незаконные услуги по выводу из-под налогового учета и обналичиванию денежных средств. Взамен они получали комиссию от сумм, поступивших на расчетные счета подконтрольных организаций. Общая сумма «отмытых» денег составила 21,5 млрд рублей. Далее совершалась незаконная банковская операция и передача указанных средств клиентам в наличной форме.

Все подсудимые, признав вину, возместили нанесенный ущерб. Суд назначил фигурантам дела наказание от 1 до 5 лет лишения свободы условно со штрафами в размере от 30 тыс. до 2 млн рублей.

Версия для печати
Комментарии: 3 Обсудить >>>

Лыжный марш-бросок десантников стартует в Пскове 3 февраля
23 января 2018
Лыжный марш-бросок десантников стартует в Пскове 3 февраля
Синоптики прогнозируют в Псковской области холодный февраль
23 января 2018
Синоптики прогнозируют в Псковской области холодный февраль
Вопросы поддержки ветеранов и патриотического воспитания молодёжи обсудил Михаил Ведерников с Собранием высшего офицерского состава
22 января 2018
Вопросы поддержки ветеранов и патриотического воспитания молодёжи обсудил Михаил Ведерников с Собранием высшего офицерского состава
До -12 градусов ожидается в Псковской области 23 января
22 января 2018
До -12 градусов ожидается в Псковской области 23 января
Врио губернатора поручил представить проект создания инфраструктуры для туристов в селе Мелетово до конца недели
22 января 2018
Врио губернатора поручил представить проект создания инфраструктуры для туристов в селе Мелетово до конца недели
Более 3 тысяч псковичей заболели ОРВИ за неделю
22 января 2018
Более 3 тысяч псковичей заболели ОРВИ за неделю
ОНФ: 88% россиян выступают за раздельный сбор мусора
22 января 2018
ОНФ: 88% россиян выступают за раздельный сбор мусора
Андрей Агапов: Вывоз псковских отходов в Порхов не нарушает никаких требований
22 января 2018
Андрей Агапов: Вывоз псковских отходов в Порхов не нарушает никаких требований

Идет загрузка...