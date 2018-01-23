В Госдуме раскритиковали идею приравнивания сожительства к браку

23:01, 22 января 2018, ПАИ

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева раскритиковала внесенный на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект о приравнивании сожительства к официальному браку, пишет РБК..

По ее словам, в России существует «институт законного брака, есть закон о браке, есть в конце концов Семейный кодекс и не надо ничего дополнительного».

«Если люди хотят жить вместе, то должны все зарегистрировать — они должны это сделать и для себя, и для государства, чтобы потом мамочка не бегала за отцом своего ребенка, когда он уйдет, не женившись», — заявила Плетнева РБК.

Она выразила уверенность, что подобный законопроект в Думе не пройдет.

Ранее в пресс-службе сенатора Антона Белякова сообщили РБК, что в Госдуму был внесен законопроект, приравнивающий совместное проживание мужчины и женщины в течение пяти лет к «фактическим брачным отношениям».

В свою очередь, глава комиссии Совета Федерации по совершенствованию Семейного кодекса Елена Мизулина заявила РБК, что законопроект является «вредительством». По ее мнению, «нельзя относиться к браку, семье и разводам с такой легкостью». Она отметила, что этот закон «ослабит институт брака и семьи» и станет «ударом по стабильности государства».