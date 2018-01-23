Единые требования к безопасности образовательных учреждений могут ввести в России

09:18, 23 января 2018, ПАИ

В России могут появиться частные охранные предприятия, которые будут охранять именно школы. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на зампредседателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного, кроме того, может быть создан единый стандарт обеспечения безопасности образовательных организаций.

По его словам, комитет сейчас обсуждает возможность формирования специальной рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере охраны социально значимых объектов, в том числе школ. В создании будет участвовать Росгвардия, ФСБ, МЧС, МВД, а также охранное сообщество.

Госдума занялась этим вопросом после инцидентов в школах в Пермском крае и Бурятии.