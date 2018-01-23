0
09:58
Лыжный марш-бросок десантников стартует в Пскове 3 февраля
09:49
Синоптики прогнозируют в Псковской области холодный февраль
21:22
Вопросы поддержки ветеранов и патриотического воспитания молодёжи обсудил Михаил Ведерников с Собранием высшего офицерского состава
20:55
До -12 градусов ожидается в Псковской области 23 января
20:17
Врио губернатора поручил представить проект создания инфраструктуры для туристов в селе Мелетово до конца недели
19:39
Более 3 тысяч псковичей заболели ОРВИ за неделю
18:49
ОНФ: 88% россиян выступают за раздельный сбор мусора
Еще новости
Общество

Лыжный марш-бросок десантников стартует в Пскове 3 февраля

3 февраля в Пскове стартует лыжный переход десантников, посвященный 100-летию Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Старт беспрецедентного лыжного марш-броска с общей дистанцией свыше 7500 км десантников пройдет одновременно в десяти городах России. Около 300 военнослужащих выйдут на старт в Новороссийске, Пскове, Костроме, Туле, Смоленске, Ульяновске, Камышине, Белгороде, Кубинке, Рязани.

Сверхдальний лыжный переход будет осуществляться комбинированным способом в рекордно короткие сроки. Самый дальний маршрут - более 1300 км - будет у команды десантников из Новороссийска, а наиболее сложные участки на маршруте предстоит преодолеть команде из Тулы.

Для участия команд лыжников в общественно-значимых мероприятиях городов и населенных пунктов, находящихся на дистанции, весь маршрут был предварительно разбит на десять отдельных частей с финишем в Рязанской области.

Мероприятие ВДВ будет проходить на территории Центрального, Северо-Западного, Южного и Приволжского федеральных округов Российской Федерации.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Лыжный марш-бросок десантников стартует в Пскове 3 февраля
23 января 2018
Лыжный марш-бросок десантников стартует в Пскове 3 февраля
Синоптики прогнозируют в Псковской области холодный февраль
23 января 2018
Синоптики прогнозируют в Псковской области холодный февраль
Вопросы поддержки ветеранов и патриотического воспитания молодёжи обсудил Михаил Ведерников с Собранием высшего офицерского состава
22 января 2018
Вопросы поддержки ветеранов и патриотического воспитания молодёжи обсудил Михаил Ведерников с Собранием высшего офицерского состава
До -12 градусов ожидается в Псковской области 23 января
22 января 2018
До -12 градусов ожидается в Псковской области 23 января
Врио губернатора поручил представить проект создания инфраструктуры для туристов в селе Мелетово до конца недели
22 января 2018
Врио губернатора поручил представить проект создания инфраструктуры для туристов в селе Мелетово до конца недели
Более 3 тысяч псковичей заболели ОРВИ за неделю
22 января 2018
Более 3 тысяч псковичей заболели ОРВИ за неделю
ОНФ: 88% россиян выступают за раздельный сбор мусора
22 января 2018
ОНФ: 88% россиян выступают за раздельный сбор мусора
Андрей Агапов: Вывоз псковских отходов в Порхов не нарушает никаких требований
22 января 2018
Андрей Агапов: Вывоз псковских отходов в Порхов не нарушает никаких требований

Идет загрузка...