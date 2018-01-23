Лыжный марш-бросок десантников стартует в Пскове 3 февраля

09:58, 23 января 2018, ПАИ

3 февраля в Пскове стартует лыжный переход десантников, посвященный 100-летию Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Старт беспрецедентного лыжного марш-броска с общей дистанцией свыше 7500 км десантников пройдет одновременно в десяти городах России. Около 300 военнослужащих выйдут на старт в Новороссийске, Пскове, Костроме, Туле, Смоленске, Ульяновске, Камышине, Белгороде, Кубинке, Рязани.

Сверхдальний лыжный переход будет осуществляться комбинированным способом в рекордно короткие сроки. Самый дальний маршрут - более 1300 км - будет у команды десантников из Новороссийска, а наиболее сложные участки на маршруте предстоит преодолеть команде из Тулы.

Для участия команд лыжников в общественно-значимых мероприятиях городов и населенных пунктов, находящихся на дистанции, весь маршрут был предварительно разбит на десять отдельных частей с финишем в Рязанской области.

Мероприятие ВДВ будет проходить на территории Центрального, Северо-Западного, Южного и Приволжского федеральных округов Российской Федерации.