Капремонт в 2017 году провели только в 20 тысячах российских домов из 50 тысяч запланированных

10:53, 23 января 2018, ПАИ

В 2017 году в России капитальный ремонт провели только в 20 тыс. домов из запланированных 50 тысяч. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

При этом прокуроры в ходе проверок в сфере капремонта выявили более 9 тыс. нарушений. В итоге к дисциплинарной ответственности были привлечены 1,5 тыс. должностных и юридических лиц, возбуждены 62 уголовных дела о незаконной растрате средств.

Кроме того, по словам сотрудников ведомства, некоторые управляющие компании (УК) не смогли вовремя организовать ремонт, собрать данные о техническом состоянии домов, соблюсти сроки устранения аварийных ситуаций на инженерных сетях.

Добавим, что в Псковской области в минувшем году региональный оператор – Фонд капитального ремонта завершил и принял работы по капитальному ремонту 301 многоквартирного дома на общую сумму 540,58 миллионов рублей. В рамках реализации Сводных краткосрочных планов на 2016-й и 2017-й были отремонтированы порядка 192 фасадов, 208 крыш, 64 системы электроснабжения, 16 фундаментов, 42 системы холодного водоснабжения, 31 система водоотведения, 10 систем горячего водоснабжения, 24 системы теплоснабжения и выполнены работы по замене 16 лифтов в 6 многоквартирных домах.