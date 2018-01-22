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Спорт

X Спартакиада учащихся стартовала в Псковской области

В Псковской области стартовала X областная Спартакиада учащихся. Как сообщили Псковскому агентству информации в Центре спортивной подготовки региона, 20 января прошли зональные соревнования Спартакиады по баскетболу среди команд девушек 2003-2004 годов рождения, 21 января – по волейболу среди команд юношей 2002-2003 годов рождения.

Лучшими баскетболистками в зоне 1 стали представительницы Печорского района, на втором месте – Псковский район, на третьем – Гдовский, на четвёртом – Стругокрасненский. В зоне 2 победу одержала команда Порховского района, второе место досталось Дновскому, третье – Дедовичскому. В зоне 3 «золото» завоевали островские баскетболистки, «серебро» - себежские, «бронзу» - опочецкие. В зоне 4 первое место занял Новосокольнический район, второе – Локнянский, третье – Невельский.

Полуфинальные соревнования по баскетболу среди команд девушек состоятся 3 февраля в Печорах (встречаются команды Печорского и Островского районов) и Порхове (команды Порховского и Новосокольнического районов).

На соревнованиях по волейболу среди юношей победу в зоне 1 одержали печорские спортсмены, на втором месте – псковские, на третьем – гдовские. В зоне 2 в тройку лидеров вошли Островский район, Стругокрасненский и Порховский. В зоне 3 на первом месте оказалась команда Пыталовского района, на втором – Опочецкого. В зоне 4 первыми стали себежские юноши, вторыми – великолукские, третьими – пустошкинские. В зоне 5 первое место досталось Пушкиногорскому району, второе – Локнянскому, третье – Бежаницкому. В зоне 6 «золото» завоевали представители Невельского района, второе - Куньинского, третье – Усвятского.

Полуфинальные соревнования по волейболу среди юношей состоятся 4 февраля в Печорах (встречаются команды Печорского и Пыталовского районов) и в Себеже (участвуют команды Себежского, Невельского и Пушкиногорского районов).

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