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Общество

Студенты с инспекторами ДПС несли службу на улицах Пскова

Студенты Псковского государственного университета вместе с инспекторами ДПС на патрульной автомашине несли службу на улицах Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ребята получили возможность пройти кратковременную стажировку в подразделениях органов внутренних дел и познакомиться с их работой в рамках акции «Студенческий десант», организованной в преддверии Дня российского студенчества полицейскими и общественниками.

«Студенты, третий год подряд участвующие в данной акции, на собственном опыте смогли убедиться в важной роли ГИБДД по обеспечению безопасности дорожного движения», отметили в пресс-службе. 

На инструктаже выступил начальник УМВД России по городу Пскову полковник полиции Сергей Сурин, который обратил внимание собравшихся на общественную значимость той миссии, в выполнении которой студенты решили принять участие. На этой встрече присутствовали члены Общественного совета при УМВД России по городу Пскову и народные дружинники. 

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