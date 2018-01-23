Студенты с инспекторами ДПС несли службу на улицах Пскова

12:14, 23 января 2018, ПАИ

Студенты Псковского государственного университета вместе с инспекторами ДПС на патрульной автомашине несли службу на улицах Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ребята получили возможность пройти кратковременную стажировку в подразделениях органов внутренних дел и познакомиться с их работой в рамках акции «Студенческий десант», организованной в преддверии Дня российского студенчества полицейскими и общественниками.

«Студенты, третий год подряд участвующие в данной акции, на собственном опыте смогли убедиться в важной роли ГИБДД по обеспечению безопасности дорожного движения», отметили в пресс-службе.

На инструктаже выступил начальник УМВД России по городу Пскову полковник полиции Сергей Сурин, который обратил внимание собравшихся на общественную значимость той миссии, в выполнении которой студенты решили принять участие. На этой встрече присутствовали члены Общественного совета при УМВД России по городу Пскову и народные дружинники.