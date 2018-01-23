Более 400 тысяч рублей штрафа заплатит ООО «Плес» за незаконную вырубку леса в Гдовском районе

10:33, 23 января 2018, ПАИ

Суд удовлетворил исковое заявление псковской природоохранной межрайонной прокуратуры о взыскании ущерба на сумму свыше 400 тысяч рублей, причиненного лесному фонду в результате незаконной рубки на территории Дубровского участкового лесничества ГКУ «Гдовское лесничество». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что арендатором лесного участка на территории лесничества является ООО «Плес», которое незаконно совершила рубку лесных насаждений, расположенных за пределами находящегося в аренде у общества участка. В результате незаконных действий ООО «Плес» лесным насаждениям причинен ущерб на сумму свыше 400 тысяч рублей.

Природоохранный межрайонный прокурор обратился в Псковский городской суд с исковым заявлением о взыскании с ООО «Плес» ущерба, причиненного лесному фонду. В настоящее время судебное решение исполнено. Ущерб, причиненный лесному фонду, возмещен организацией в полном объеме.