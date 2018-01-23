1
11:41
Почти 30 тонн незаконной алкогольной продукции изъято в Пскове за прошлый год
17:38
Ушедшего из дома 14 января жителя Печорского района разыскивает полиция
09:08
Снегоход с пятью рыбаками провалился под лёд Псковского озера
13:18
Псковская общественница помогла полиции найти тайник с наркотиками
15:23
Полиция разыскивает учащегося одного из псковских колледжей
21:50
На десятках российских автозаправок нашли вирус для недолива бензина
09:50
Пскович обвиняется в похищении двух автомобилей Lexus стоимостью более 12 миллионов
Еще новости
Происшествия

Более 400 тысяч рублей штрафа заплатит ООО «Плес» за незаконную вырубку леса в Гдовском районе

Суд удовлетворил исковое заявление псковской природоохранной межрайонной прокуратуры о взыскании ущерба на сумму свыше 400 тысяч рублей, причиненного лесному фонду в результате незаконной рубки на территории Дубровского участкового лесничества ГКУ «Гдовское лесничество». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что арендатором лесного участка на территории лесничества является ООО «Плес», которое незаконно совершила рубку лесных насаждений, расположенных за пределами находящегося в аренде у общества участка. В результате незаконных действий ООО «Плес» лесным насаждениям причинен ущерб на сумму свыше 400 тысяч рублей.

Природоохранный межрайонный прокурор обратился в Псковский городской суд с исковым заявлением о взыскании с ООО «Плес» ущерба, причиненного лесному фонду. В настоящее время судебное решение исполнено. Ущерб, причиненный лесному фонду, возмещен организацией в полном объеме.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Почти 30 тонн незаконной алкогольной продукции изъято в Пскове за прошлый год
23 января 2018
Почти 30 тонн незаконной алкогольной продукции изъято в Пскове за прошлый год
Ушедшего из дома 14 января жителя Печорского района разыскивает полиция
22 января 2018
Ушедшего из дома 14 января жителя Печорского района разыскивает полиция
Снегоход с пятью рыбаками провалился под лёд Псковского озера
22 января 2018
Снегоход с пятью рыбаками провалился под лёд Псковского озера
Псковская общественница помогла полиции найти тайник с наркотиками
21 января 2018
Псковская общественница помогла полиции найти тайник с наркотиками 16
Полиция разыскивает учащегося одного из псковских колледжей
20 января 2018
Полиция разыскивает учащегося одного из псковских колледжей
На десятках российских автозаправок нашли вирус для недолива бензина
19 января 2018
На десятках российских автозаправок нашли вирус для недолива бензина 2
Пскович обвиняется в похищении двух автомобилей Lexus стоимостью более 12 миллионов
19 января 2018
Пскович обвиняется в похищении двух автомобилей Lexus стоимостью более 12 миллионов
Псковские пограничники спасли от обморожения иностранцев, пытавшихся сбежать в Европу
17 января 2018
Псковские пограничники спасли от обморожения иностранцев, пытавшихся сбежать в Европу 1

Идет загрузка...