Нетрезвый водитель «Лады» выехал на встречную и врезался в «Тойоту» в Пушкиногорском районе

10:08, 23 января 2018, ПАИ

22 января в 22:30 в Пушкиногорском районе на 383-м километре трассе Санкт-Петербург - Невель 28-летний нетрезвый водитель ВАЗ-21111 выехал на встречную полосу и столкнулся с «Тойота Карина», которой управлял 23-летний молодой человек, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области.

В результате аварии пассажиры «Тойота Карина» - 22-летняя девушка и 4-летний мальчик – получили незначительные травмы, госпитализация не потребовалась. Пассажирка ВАЗ-21111 - 25-летняя девушка – с травмами была госпитализирована.

Кроме того, 22 января полиция задержала на дорогах Псковской области шестерых нетрезвых водителей.