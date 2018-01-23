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Общество

Нетрезвый водитель «Лады» выехал на встречную и врезался в «Тойоту» в Пушкиногорском районе

22 января в 22:30 в Пушкиногорском районе на 383-м километре трассе Санкт-Петербург - Невель 28-летний нетрезвый водитель ВАЗ-21111 выехал на встречную полосу и столкнулся с «Тойота Карина», которой управлял 23-летний молодой человек, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области.

В результате аварии пассажиры «Тойота Карина» - 22-летняя девушка и 4-летний мальчик – получили незначительные травмы, госпитализация не потребовалась. Пассажирка ВАЗ-21111 - 25-летняя девушка – с травмами была госпитализирована.

Кроме того, 22 января полиция задержала на дорогах Псковской области шестерых нетрезвых водителей. 

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