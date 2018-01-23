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Прокуратура предупредила директора новосокольнического МУП «ЖКХ» о недопустимости задержки зарплат

Прокуратура Новосокольнического района  провела проверку соблюдения требований трудового законодательства в части своевременности выплаты работникам заработной платы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе проверки было установлено, что на 15 января МУП «ЖКХ» не имеет задолженности по выплате заработной платы и иных платежей перед работниками.

Вместе с тем, по данным налоговой инспекции у предприятия есть долг по уплате налогов и иных обязательных платежей на сумму более 4 млн рублей, которая в настоящее время не погашена. Это свидетельствует о нехватке собственных оборотных денежных средств, нестабильном материальном состоянии организации, что может привести к несвоевременной оплате труда работников.

В этой связи прокурор района предостерег директора МУП «ЖКХ» о недопустимости задержки зарплат (статья 136 ТК РФ). В случае неисполнения указанных требований руководитель организации и само юридическое лицо будут привлечены к административной ответственности по части 6 статьи 5.27 кодекса РФ об административных правонарушениях.

По аналогичным основаниям предостережены о недопустимости задержки зарплат руководители еще двух предприятий Новосокольнического района.

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