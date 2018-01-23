Синоптики прогнозируют в Псковской области холодный февраль

09:49, 23 января 2018, ПАИ

Синоптики прогнозируют в Псковской области холодный февраль, сообщает eg.ru со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.

Февральские температуры ниже нормы прогнозируются в северо-западных регионах, в том числе, в Ленинградской, Псковской областях и в Республике Карелия.

Однако большую часть российских регионов ждет температура выше нормы. В центральных регионах России в феврале ожидаются дневные температуры от 0 до минус 5 градусов, что на градус больше климатической нормы. При этом ночью в среднем столбик термометра будет опускаться до минус 6-11 градусов. Выше нормы температуры прогнозируются в Западной Сибири, на севере Красноярского края и в Эвенкии.