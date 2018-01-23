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Общество

Иван Цецерский подарил дворнику термокружку «за умелую работу»

23 января во время традиционной утренней прогулки со скандинавскими палками глава Пскова Иван Цецерский за умелую и качественную работу подарил дворнику термокружку. Об этом он написал на своей странице в соцсети Instagram.

«За хорошую уборку поощрил подарком «термокружка» в 6.40, прямо на объекте простого рабочего, убирающего каждое утро снег с набережной реки Великая и, кстати, не просто качественно, а очень умело. Он представился скромно: «Просто Александр». Молодец!» - написал градоначальник.

  • Иван Цецерский подарил термокружку рабочему
    Фото: Из "Инстаграма" @tsetserskiii
  • Иван Цецерский подарил термокружку рабочему
    Фото: Из "Инстаграма" @tsetserskiii
  • Иван Цецерский подарил термокружку рабочему
    Фото: Из "Инстаграма" @tsetserskiii

 

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