Псковская реставрационная мастерская нарушила требования охраны труда
Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности ООО «Псковская реставрационная мастерская №1» за нарушения требований охраны труда.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в ходе внеплановой проверки было выявлено, что на предприятии не организован надлежащий учет и контроль выдачи работникам средств индивидуальной защиты. Кроме того, ООО не организовало прохождение обязательного психиатрического освидетельствования.
Госинспектор труда выдал предписание работодателю об устранении нарушений трудового законодательства и наложил штраф.