Родители ищут сына, который вышел из школы в псковской деревне Торошино и не вернулся домой
22 января около 13:40 из школы в деревне Торошино Псковского района ушел 15-летний Антон Почипов. Как сообщает мать ребенка в соцсети «ВКонтакте», ранее из дома мальчик никогда не уходил.
Она также отмечает, что прежде ребёнок проживал в Крестах, поэтому до города мог добраться только на попутке.
До настоящего времени его местонахождение не известно.
Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят сообщить матери ребенка на страницу «ВКонтакте».