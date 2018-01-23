Родители ищут сына, который вышел из школы в псковской деревне Торошино и не вернулся домой

11:20, 23 января 2018, ПАИ

22 января около 13:40 из школы в деревне Торошино Псковского района ушел 15-летний Антон Почипов. Как сообщает мать ребенка в соцсети «ВКонтакте», ранее из дома мальчик никогда не уходил.

Она также отмечает, что прежде ребёнок проживал в Крестах, поэтому до города мог добраться только на попутке.

До настоящего времени его местонахождение не известно.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят сообщить матери ребенка на страницу «ВКонтакте».