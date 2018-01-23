Нарушения при хранении ртутьсодержащих ламп допустила Новосокольническая дистанция пути

11:43, 23 января 2018, ПАИ

Великолукская транспортная прокуратура выявила в Новосокольнической дистанции пути Октябрьской дирекции инфраструктуры нарушения законодательства при хранении ртутьсодержащих ламп. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Установлено, что лампы не были упакованы в тару. Кроме того, не велся надлежащим образом учет образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц отходов.

В этой связи начальнику дистанции пути внесено представление, в отношении ответственного лица возбуждено дело об административном правонарушении по статье 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами производства и потребления или иными опасными веществами).

Виновные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности с назначением штрафа в размере 10 тысяч рублей; приняты меры к устранению нарушений.