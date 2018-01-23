90 лет исполняется органам дознания Государственного пожарного надзора

10:38, 23 января 2018, ПАИ

Сегодня, 23 января, органам дознания МЧС России исполняется 90 лет, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Циркуляром НКВД РСФСР и Народного комиссариата юстиции РСФСР с 23 января 1928 года было предоставлено право самостоятельного производства дознаний по делам о нарушениях противопожарных правил органам Государственного пожарного надзора. В 2002 году Государственная противопожарная служба МВД РФ вошла в состав МЧС России.

«Для выяснения причин пожаров дознаватели отделов и отделений надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Псковской области используют современную приборную базу», - отметили в пресс-службе.

На все крупные и сложные пожары выезжают специалисты и эксперты испытательной пожарной лаборатории по Псковской области. В работе они используют мобильную экспертную лабораторию, позволяющую на месте пожара провести необходимые исследования. Объекты, изъятые с места пожара, поступают в лабораторию для более полного исследования.

Ежегодно в органы дознания Главного управления поступает более шести тысяч сообщений о возгораниях, из которых около одной тысячи регистрируются как преступления.